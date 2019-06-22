До будинку Барі Алібасова викликали два наряди поліції: що сталося

Продюсер Барі Алібасов і його дієтолог одночасно викликали до його будинку два наряди поліції.

Як стало відомо телеканалу «360», дієтолог Марият Мухіна, яка давала Алібасову рекомендації по дієті, необхідної після лікування, заявила, що її пацієнта силою утримували в квартирі.

У свою чергу Алібасов поскаржився на Мухіну, назвавши її шарлатанкою, а не його лікарем.

Є дані про те, що дієтолог навіть стала учасницею бійки в ході конфлікту, проте подробиці не відомі. Про сам факт бійки журналістам повідомив піар-директор Алібасова Вадим Горжанкин.