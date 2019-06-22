Повінь – зміна системи

Menu
Close

До будинку Барі Алібасова викликали два наряди поліції: що сталося

22.06.2019

Продюсер Барі Алібасов і його дієтолог одночасно викликали до його будинку два наряди поліції.

Як стало відомо телеканалу «360», дієтолог Марият Мухіна, яка давала Алібасову рекомендації по дієті, необхідної після лікування, заявила, що її пацієнта силою утримували в квартирі.

У свою чергу Алібасов поскаржився на Мухіну, назвавши її шарлатанкою, а не його лікарем.

Є дані про те, що дієтолог навіть стала учасницею бійки в ході конфлікту, проте подробиці не відомі. Про сам факт бійки журналістам повідомив піар-директор Алібасова Вадим Горжанкин.

Читайте також:   В Україні істотно зросли витрати на обслуговування держборгу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *