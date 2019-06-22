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Парламентські вибори: ЦВК зареєструвала списки партій Гройсмана і Смєшко

22.06.2019

Центральна виборча комісія зареєструвала 139 кандидатів у депутати на парламентські вибори, які включені у виборчі списки партій.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК в Facebook.

Центрвиборчком зареєстрував 63 кандидата в народні депутати за списком партії «Українська стратегія Гройсмана» чинного прем’єр-міністра і 76 кандидатів за списком партії «Сила і честь» Ігор Смешко.

Таким чином, на сьогодні зареєстровано списки восьми політичних партій.

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