Парламентські вибори: ЦВК зареєструвала списки партій Гройсмана і Смєшко

Центральна виборча комісія зареєструвала 139 кандидатів у депутати на парламентські вибори, які включені у виборчі списки партій.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК в Facebook.
Центрвиборчком зареєстрував 63 кандидата в народні депутати за списком партії «Українська стратегія Гройсмана» чинного прем’єр-міністра і 76 кандидатів за списком партії «Сила і честь» Ігор Смешко.
Таким чином, на сьогодні зареєстровано списки восьми політичних партій.
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