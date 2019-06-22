«Дратував багатьох» і фігурував у списку Бабченко»: чим відомий убитий в Черкасах журналіст Вадим Комаров

4 травня в центрі Черкас невідомий напав на місцевого журналіста Вадима Комарова. З моменту нападу журналіст був без свідомості, перебував у стані коми. У ніч на 20 червня він помер.

Громадське розбиралося, ким був Вадим Комаров і що могло стати причиною нападу на нього.

Хто такий Вадим Комаров

Вадим Комаров народився 8 жовтня 1961 року. Ще з 1990-х років займався підприємництвом, також створив благодійний фонд «Гельф», який займався місцями позбавлення волі. З середини 2000-х займався видавничою справою заснував ТОВ «Регіональний видавничий дім», видавав власну газету «Фактор». Був радником міського голови Черкас на громадських засадах, членом Громадської ради при Черкаській ОДА, представляючи організацію Агентство антикорупційних реформ. Під час президентських виборів 2019 року Комарів був головою дільничної виборчої комісії.

Що він писав, знімав і розслідував

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко в коментарі Громадскому охарактеризував Вадима Комарова швидше як громадянського журналіста, який періодично співпрацював зі ЗМІ. Свої відеосюжети і тексти Комарів частіше публікував на своїй сторінці в Facebook.

«Його прямі репортажі та гарячі новини з Черкаської області збирали десятки тисяч переглядів», — розповів секретар черкаської філії НСЖУ Валерій Макеєв. За його словами, за «новинами від Комарова» стежили багато жителів Черкас.

Сергій Томіленко так характеризує журналістську діяльність Комарова: «Журналіст часто висвітлював резонансні теми, реально дратував багатьох в Черкасах, які мають велику владу і великі гроші». Комаров регулярно писав і знімав відео про незаконне будівництво, місцевої корупції і розкраданні грошей.

Наприклад, 1 травня Комаров опублікував повідомлення про проблеми в Черкаській колонії №62. Він звинуватив керівництво колонії у незаконному збуті алкоголю і наркотиків.

А вже 3 травня на сторінці Комарова у Facebook появилсявидеосюжет про конфліктної ситуації у Чигиринській райдержадміністрації, голова якої нібито звільнив начальника відділу освіти за ДТП, яке нібито насправді скоїв водій шкільного автобуса.

В той же день, 3 травня, Комарів пообіцяв оприлюднити інформацію про конфлікт між заступником міського голови-директором місцевої спортивної школи.

Журналіст Вадим Комаров (у центрі) на виборах президента, 21 квітня 2019 року

Фото: сторінка Вадима Комарова в facebook

Попередні напади і «список Бабченко»

До травня 2019 року на Комарова нападали двічі, і обидва напади він пов’язував зі своєю журналістською діяльністю.

Вперше у нього стріляли ще 25 років тому. Комаров розповідав, що працював тоді над журналістським розслідуванням, яке стосувалося прокурорів.

Другий раз Комарова стріляли 7 вересня 2016 року. Тоді невідомий постукав у хвіртку Комарова, а коли журналіст відкрив — спробував потрапити в нього з пістолета. Комарову вдалося ухилитися, а нападник втік.

«Я можу пов’язати це з двома обставинами. Я півроку розкручував тему інтернет-фірми ТОВ „Фрістайл“, один із співзасновників якої „кинув“ іншого і присвоїв близько 2 млн гривень ($76 тисяч). І друге, з чим я пов’язую напад, це питання щодо двох суддів — суддя районного суду Троян і суддя Апеляційного суду Бондаренко. Один постановив, другий затвердив рішення ім’ям України на підставі очевидно підроблених документів», — розповів тоді Комарів.

А 2 червня 2018 року Комаров повідомив: працівники СБУ попередили його, що він потрапив у так званий «список Бабченко» (список українських журналістів, яких нібито повинні були вбити російські спецслужби одночасно з російським журналістом Аркадій Бабченко).

«Вчора до мене підійшло двоє чоловіків, які показали посвідчення працівників Головного управління Служби безпеки України і попросили пройти за ними в автомобіль. Там вони повідомили, що моє прізвище фігурує у справі про замах на вбивство А. Бабченко. Сказали, що до них потрапив якийсь список осіб на знищення. Співробітники наполегливо попросили мене „проїхатися з ними на Київ“… у чому був, у тому й поїхав. На Володимирську 35 привезли після 21:00. Після практично півдобові перебування в оточенні спецпризначенців і розмов на різні теми“ було дозволено покинути будівлю СБУ», — написав тоді Комарів у Facebook.

Версії журналістів і слідства

Голова НСЖУ Сергій Томіленко впевнений, що Комарова Вадима вбили за його журналістську діяльність: «Єдина версія замаху, а тепер вже і вбивства, яку поділяють черкаські журналісти, — саме професійна діяльність Вадима Комарова».

Як розповів секретар черкаської філії НСЖУ Валерій Макеєв, журналіст готувався оприлюднити аудіозаписи, які викривають чиновників міськради Черкас, які нібито мали намір «закрити всі спортивні школи».

Глава Центру прав людини Zmina Тетяна Печончик на прес-конференції розповіла, що черкаські журналісти налякані вбивством.

«Один з журналістів, з якими ми зустрічалися, сказав, що тепер вже навіть не треба на них тиснути або залякувати — адже саме це вбивство стало красномовним сигналом для журналістів, що не треба висвітлювати якісь теми, які можуть мати наслідки для журналістів. Інша журналістка розповіла, що на неї теж було скоєно напад і не було проведено розслідування. На її думку, взагалі немає сенсу писати заяви в поліцію, а допомагає тільки розголос», —сказала Печончик.

На день смерті Комарова у справі про напад на нього затриманих немає. За словами Олександра Запорожця, заступника начальника слідчого управління Головного управління Нацполиции в Черкаській області, поліція розглядає три версії нападу: корисливі мотиви, конфлікт з нападником і журналістська діяльність Комарова.

Після смерті журналіста спікер Нацполиции в Черкаській області Дмитро Грищенко розповів, що правоохоронці опитали більше тисячі людей переглянули запис з більше ста камер спостереження, розташованих уздовж маршруту Комарова в день замаху.

Глава Нацполиции Сергій Князєв 20 червня повідомив, що над розкриттям злочину працює посилена група слідчих, яку очолює начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. Також поліція оприлюднила фоторобот зловмисника і його фото з камер стеження.