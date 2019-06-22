Партія «Слуга народу» висунула комуніста Сигачова на одному з мажоритарних округів Житомирщини

На позачергових парламентських виборах партія чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу» висунула на одному з мажоритарних округів Житомирської області В’ячеслава Сигачова, який раніше співпрацював з КПУ.

Про це повідомляє Цензор.НІ, з посиланням на офіційний сайт ЦВК.

Так, у 64 окрузі Житомирської області з центром у Коростені) від «Слуги народу» висунутий В’ячеслав Сигачов.

Згідно з офіційною інформацією ЦВК на парламентських виборах у 2014 р. членом окружної виборчої комісії в окрузі №64 від Комуністичної партії України був В’ячеслав Сигачов.

Як відомо політичні партії делегують в окружні комісії перевірених і стійких активістів, оскільки рівень відповідальності в окружній комісії набагато вище ніж у десятках дільничних виборчих комісій.

Таким чином, в одному й тому ж окрузі, людина з однаковим ім’ям, по батькові та прізвищем — В’ячеслав Валерійович Сигачов в 2014 р. представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 р. балотується від партії «Слуга народу».