Грошей немає

Річка грошей населення, яка впевнено текла на рахунки російських банків і слугувала джерелом дешевого і надійного фінансування для банківської системи, різко пересохла.

Приплив вкладів у російські кредитні організації в травні зупинився, повідомив ЦБ РФ в середу. За підсумками місяця загальний обсяг депозитів фізосіб навіть трохи скоротився – на 0,1% (28,8 млрд рублів), випливає з статистики регулятора.

Втрати понесли насамперед великі банки з топ-20, які ЦБ відносить до «системно значущим кредитним організаціям» (СЗКО): їх ресурсна база у вигляді заощаджень громадян скоротилася за місяць на 0,2%.

Незважаючи на стабілізацію курсу карбованця, який повністю відіграв санкційний провал літа 2018 року і повернувся до позначки близько 64 рублів за долар, саме рублеві вклади втратили привабливість для клієнтів.

Їх обсяг за місяць впав на 0,3% (68,1 млрд рублів), тоді як валютні депозити продовжили рости.

У травні фізособи поповнили валютні рахунки ще на 0,5%, або 470 млн доларів. З початку року приріст досяг 7,6%, або 6,7 млрд доларів. В перерахунку за поточним курсом (428 млрд рублів) це на 14% більше, ніж прийшло на рублеві депозити (372 млрд рублів).

Частка валютних внесків за місяць зросла з 21,1% до 21,3%, зазначає ЦБ.

Інтерес до рублевих рахунках обнулився навіть незважаючи на те, що середньозважена ставка в травні (6,9% річних) на 1,1 відсоткового пункту перевищувала рівень річної давності.

Причина, по якій стискається ресурсна база банківської системи, – це падіння доходів населення, яке не залишає людям можливостей зберігати, писали в березні аналітики Альфа-банку.

Схожа тенденція почала проявлятися ще в минулому році: хоча ЦБ оцінив приплив грошей на роздрібні депозити в 1,7 трильйона рублів, на ділі дві третини цієї суми – 1,1 трильйона – довелося на капіталізацію відсотків, тобто гроші, які банки самі нарахували клієнтам-вкладникам.

Ще близько 300 млрд могло прийти на рахунку в результаті конвертації валютних депозитів у рублі.

Дійсно нових грошей в системі з’явилося лише 300 млрд рублів. Це мінімальний за 4 роки показник, який втричі нижче цифри за 2017 рік, і вдвічі менше, ніж у 2016-му, підрахували в Альфа-банку.

Статистика ЦБ підтверджує: за підсумками 2018 року росіяни відправили на заощадження всього 2,5% своїх доходів – мінімум більш ніж за 20 років, хоча ще рік тому могли дозволити собі «відкласти» втричі більше (8,5%).

Жодних передумов, що положення справ зміниться в 2019 році, не спостерігається, зазначають в Альфа-банку: приріст рублевих депозитів буде спиратися на капіталізацію відсотків, оскільки электрольный цикл закінчений, і необхідність підвищувати зарплати бюджетникам більше немає.

Детальніше на https://aurora.network/articles/6-jekonomika/68725-banki-ostalis-bez-deneg-rossijan-pritok-vkladov-rukhnul-do-nulja