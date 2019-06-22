ЦВК зареєструвала списки партій Гройсмана та Смешка

На засіданні 21 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 139 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків партій в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня.

ЦВК зареєструвала 63 кандидатів у народні депутати за списком партії “Українська стратегія Гройсмана” і 76 кандидатів за списком політичної сили Ігоря Смешка “Сила і Честь”, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Таким чином, станом на 21 червня ЦВК зареєструвала 1160 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 8 політичних партій в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах в Раду.

Нагадаємо, що перший партійний список на вибори в Раду – 164 кандидати в нардепи від “Громадянської позиції” – ЦВК зареєструвала 17 червня.