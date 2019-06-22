Лікарі: Поява синців на тілі може нести смертельну небезпеку

Якщо тіло не завжди може повноцінно регенерувати тканини, потрібно звернутися до лікаря.

Лікарі попередили про ризики, пов’язані з синцями і наслідки їх незрозумілої появи, інформує Ukr.Media.

Організм людини є системою, яка налаштована на саморегуляцію, але немає нічого абсолютно універсального і скрізь бувають збої. Тому, якщо синець, який з’явився в результаті травми не зникає самостійно, це може вказувати на серйозні проблеми зі здоров’ям.

Гематоми, що виникли в області голови, є найбільш небезпечними. Наслідки таких синців важко передбачувані і можуть бути чреваті мігренями, епілептичними припадками, психічними розладами і навіть летальним результатом.

Синяк — це обмежене скупчення крові при пошкодженнях органів і тканин, який супроводжується розривом судин, наслідком чого може стати виникнення тромбів. Такі згустки крові можуть закупорювати кровоносні судини і ставати причиною інфарктів та інсультів. Небезпека збільшується після 35 років, що відбувається у зв’язку з фізіологічними змінами в організмі.

При ударах репродуктивних органів у чоловіків і молочних залоз у жінок виникають гематоми, здатні стати причиною появи злоякісних пухлин. Також сигналом про можливе виникнення онкологічного захворювання може послужити безпричинна поява синців на тілі. Такі симптоми свідчать про гостру нестачу тромбоцитів або погіршення їх якості, що безпосередньо впливає на здатність організму зупиняти кровотечі.

: aspekty.net

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