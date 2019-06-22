На залізничному вокзалі у Києві чоловік намагався кинутися під поїзд

На центральному залізничному вокзалі у Києві оголений чоловік в неадекватному стані намагався накласти на себе руки. Про це повідомляє кореспондент ІНФОРМАТОРа з місця подій.

За його словами, оголений чоловік декілька хвилин бігав першою колією за обмежувальною лінією. На дії громадянина одразу відреагували правоохоронці та затримали його.

Зважаючи на неадекватний зовнішній вигляд та поведінку чоловіка, поліцейські доправили його у медичний пункт для з‘ясування типу сп‘яніння.

Правоохоронці припустили, що вищезгадана особа намагалася скоїти самогубство.

: informator.news

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