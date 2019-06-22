У Прикарпаття блискавка влучила в зупинку: загинули люди

В Івано-Франківській області, в селі Беньківці Рогатинського району, трапилася страшна трагедія, загинули люди.

Інцидент стався 21 червня близько 19:10. Так, там на зупинці громадського транспорту в результаті попадання блискавки троє людей загинули, повідомляють власні джерела OBOZREVATEL.

Також стало відомо, що одна жінка отримала тілесні ушкодження. Її відразу ж відвезли в лікарню.

Нагадуємо, у Рівненській області блискавка вдарила у будинок, де проживав патрульний поліцейський. У результаті пожежі будівля вигоріла вщент.

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