Вчені: бутерброди з ковбасою доведуть до недоумства

Цілком можливо, що причиною епідемії старечого недоумства, хвороб серця і навіть раку в сучасному світі є різновид токсичних субстанцій у перероблених продуктах харчування. Мова йде про кінцеві продукти глікування або AGEs.

Про це повідомляє ukrhealth.

Білки або жири, що піддалися процесу глікування вуглеводами, зустрічаються практично у всіх продуктах харчування в тій чи іншій мірі. Однак значно у великих кількостях вони містяться в переробленій їжі, що містить багато білків і цукрів.

До таких продуктів відносять, наприклад, ковбасу, піцу, бургери, бекон і сосиски. Ці продукти готуються при підвищеній температурі, через що вміст кінцевих продуктів глікування виростає. Їх більше в смаженій їжі, ніж в тій, яку готували на пару або варили.

Підвищена температура змушує ці білки і цукри вступати у спільну реакцію, що робить їх вміст з дуже високим рівенем AGEs. За останні 10 років вчені не раз приходили до висновку про те, що кінцеві продукти глюкурування можуть призводити до хронічних запальних процесів в організмі, особливо до тих, які відбуваються в життєво важливих органах.

Ці запалення, як вважає ряд вчених, збільшують ризик хвороб серця і раку. Більш того, вони можуть бути однією з прямих причин розвитку старечого недоумства.

На минулій в місті Глазго конференції Європейського співтовариства педіатричної гастроентерології, гепатології та нутриціоністики, вчені висловили припущення про вплив AGEs на дітей.

Зокрема, встановлено, що діти, які страждають від харчових алергій мають підвищений рівень кінцевих продуктів глюкурування. Крім того, вони вживають і більшу кількість так званих «порожніх» калорій.

Дджерело: zik.ua

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