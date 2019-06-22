Моторошна смерть: чергового потопельника дістали з озера у Києві

У Києві з озера Опечень рятувальники дістали труп чоловіка, повідомляє прес-центр ДСНС Києва.

В Оболонському районі Києва з озера Опечень рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини дістали труп чоловіка. Дзвінок на лінію «101» надійшов 20 червня о 17:53.

На поверхні води на відстані 4 метрів від берега знаходилось тіло чоловіка. Рятувальники витягли померлого з води і передали поліцейським для з’ясування всіх обставин.

Особу потопельника і деталі інциденту з’ясовують правоохоронці.

: sud.ua

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