У Луганській області бойовики на бронетранспортері в’їхали в житловий будинок, в якому знаходилися люди

На окупованій території Луганської області бронетранспортер бойовиків в’їхав у житловий будинок, внаслідок чого постраждали дві людини.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Максим Праута під час брифінгу, передають Факти.

Аварія в Успенці трапилася ще 14 червня. В результаті ДТП важкі травми отримали дві людини. Від будинку № 39 по вул. Кірова практично нічого не залишилося.

Представник Міноборони наголосив, що загроза для цивільного населення посилюється через збільшення у складі підрозділів окупаційних військ некваліфікованого особового складу без належної підготовки, який не здатний експлуатувати військову техніку і звертатися з бойовими машинами.