Зеленський звільнив генерал-полковника, причетного до прослуховування, з військової служби

Верховний головнокомандувач Збройними силами України Володимир Зеленський звільнив від військової служби Олега Фролова, генерал-полковника, відправивши останнього в запас Служби безпеки.

Відповідний указ від двадцять першого червня був оприлюднений на сайті президента України.

У повідомленні йдеться: «Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас СБУ. Причиною тому є проведення організаційних заходів з правом на носіння військової форми».

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що Володимир Зеленський звільнив двох заступників керівника Служби безпеки України та 5 начальників обласних управлінь. У свою чергу Руслан Рябошапка, заступник глави Адміністрації президента, пояснив звільнення Фролова від займаної посади заступника голови СБУ «причетністю до безлічі протиправних діянь, зокрема, які відбувалися під час виборчої компанії». Рябошапка підкреслив: «І, насправді, це для них тільки початок такого шляху, я маю на увазі звільнення, інші речі будуть здійснюватися в процесуальному порядку».