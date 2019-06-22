Порошенко заявив, що «буде важко працювати» в Раді

Колишній глава української держави Петро Порошенко, який є номером першим у списку власної оновленої партії «Європейська солідарність», йде у Верховну Раду України.

Він заявив про це у своєму «Твіттер».

Таким чином, п’ятий президент України заявив: «Гарант Конституції – почесна і важка посаду для українця. Вже в даний час, повірте мені, я залишаюся не заради посад у політиці, я йду у Верховну Раду української держави, щоб важко працювати там!». Як повідомляли раніше однопартійці колишнього глави держави, Петро Порошенко має не стати депутатом, а «батьком нації».

Зокрема, в оточенні колишнього президента пояснили: «щось типу Качинського у Польщі. Не займає ніяких посад, однак має найбільший авторитет і вплив». Крім іншого, згідно з даними «Української правди», наближеним Петра Порошенко нібито вдалося переконати політика, що після посаді президента України натискати у Верховній Раді нашої країни на кнопочку – це не його рівень.