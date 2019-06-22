Депутат БПП Гончаренко роздає «гречку» за рахунок держбюджету — ЧЕСНО

Заступник фракції БПП Олексій Гончаренко працює на 137 мажоритарний округ Одеси. Про це повідомляє громадський рух ЧЕСНО.

За даними руху, народний депутат піариться на своїй сторінці в Facebook за рахунок державних субвенцій, крім того — роздає виборцям подарунки.

«Приблизно 19 млн грн субвенцій «соцеконому» в межах округу витратили на ремонт доріг, трохи більше 10 млн — на центральну районну лікарню в місті Балта, про яку Гончаренко теж неодноразово згадував на своїй сторінці. На спорудження дитячого майданчика в селі Борщі виділили 209 тис. грн. Нардеп не забув написати в соцмережі і про цю подію», — йдеться в повідомленні Руху ЧЕСНО.

На своїй сторінці Гончаренко звітує про екскурсії дітей в дельфінарій і роздачі іменних подарунків, в який входить чашка, алкогольний напій, солодощі, свічка і фото Гончаренко.

Також депутат купує рекламу в Facebook, орієнтовану на Одеську область. На рекламу витрачено 1400 доларів США.

Нагадаємо, Олексій Гончаренко потрапив у парламент за списком партії «Блок Петра Порошенко» і зараз очолює найбільшу фракцію у Верховній Раді.