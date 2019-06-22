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Росію зобов’язали заплатити 1 млн гривень українці

22.06.2019

Українська журналістка та громадська активістка Анна Андрієвська за рішенням Солом’янського районного суду Києва отримає більше одного млн грн.

Про це повідомляється на сайті об’єднання.

«Команда Сили Права у Солом’янському районному суді міста Києва допомогла журналістки Анни Андрієвської отримати рішення про стягнення з РФ в її користь компенсацію за моральну шкоду в розмірі 1 043 778, 47 грн (один мільйон сорок три тисячі сімсот сімдесят вісім гривень 47 копійок)», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в об’єднанні «Сили права», кожен українець, хто постраждав із-за агресії Росії проти України і має право на компенсацію.

«Для забезпечення виплат за такими позовами вже заарештовано понад 3,5 мільярдів доларів, які належать Російській Федерації», — йдеться на сайті об’єднання.

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