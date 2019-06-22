Росію зобов’язали заплатити 1 млн гривень українці

Українська журналістка та громадська активістка Анна Андрієвська за рішенням Солом’янського районного суду Києва отримає більше одного млн грн.

Про це повідомляється на сайті об’єднання.

«Команда Сили Права у Солом’янському районному суді міста Києва допомогла журналістки Анни Андрієвської отримати рішення про стягнення з РФ в її користь компенсацію за моральну шкоду в розмірі 1 043 778, 47 грн (один мільйон сорок три тисячі сімсот сімдесят вісім гривень 47 копійок)», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в об’єднанні «Сили права», кожен українець, хто постраждав із-за агресії Росії проти України і має право на компенсацію.

«Для забезпечення виплат за такими позовами вже заарештовано понад 3,5 мільярдів доларів, які належать Російській Федерації», — йдеться на сайті об’єднання.