У Києві на проспекті Бажана седан Audi збив велосипедистку (фото, відео)

Вчора ввечері, 21 червня, близько 21:40 автомобіль на просп. Бажана в Дарницькому районі Києва збив велосипедистку, яка рухалася по переходу. На щастя, потерпіла залишилася в живих, її госпіталізували. Дочка збитої жінки встигла проїхати це місце на велосипеді раніше, вона не постраждала.

Про це стало відомо з повідомлення видання “Інформатор”.

“За попередньою інформацією, велосипедистки їхали на велосипедах через пішохідний перехід і молодша вже перетнула цю ділянку. Однак її матері не пощастило, і її збив білий седан Audi. На щастя, в результаті цього удару жінка залишилася в живих. Їй на допомогу відразу ж прийшли перехожі, а через п’ять хвилин допомогу їй почали надавати патрульні “, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що попередньо жінці наклали шийний корсет, на момент госпіталізації вона була в свідомості.

Як повідомив водій автомобіля, він побачив тільки молоду велосипедистку і пропустив її. При цьому другий велосипед він не бачив, так як на ньому не було проблискових сигналів.

Нагадаємо, вранці 14 березня на Хрещатику під будівлею Київської міськдержадміністрації (КМДА) відбувся лежачий протест столичного велосообщества через смерть киянина Діаса Мужева, якого збила машина на велопереезде. Організатори вимагали прискорити створення велосипедної інфраструктури в столиці. Відповідальний за це директор КК “Київавтодор” Олександр Густелев лише виправдовувався: будувати велодоріжки йому заважає “підла” система “Prozorro”, через яку складно оперативно знайти виконавців робіт.

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