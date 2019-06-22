Чи можливо побороти розтяжки після пологів

Розтяжки можуть утворюватися через вміст естрогену і прогестерону при вагітності, інтенсивного набору ваги, генетики та іншого. Боротися з ними складно, але цілком можливо – особливо якщо ви почали всі заходи одразу після виявлення їх.

А ось старі розтяжки, які вже світлі і рубцева тканина в них повністю сформувалася, менш сприйнятливі до лікування. Повністю позбавитися від старих розтяжок неможливо, але за допомогою сучасних косметологічних процедур їх можна зробити майже непомітними.

Часом косметологи радять вдатися до лазерної корекції, або ж застосовувати крем з вмістом третіноіна – втім, лише після пологів.

Також варто не забувати про заняття спортом, які допоможуть повернути тіло в хорошу форму і зробити його пружним.

: nashamama.com

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