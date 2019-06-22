У Києві йде церемонія прощання з Дмитром Тимчуком

У столичному будинку офіцерів триває прощання з народним депутатом від “Народного фронту”, координатором групи “Інформаційний спротив” Дмитром Тимчуком.

Участь у церемонії беруть близько півтори сотні осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Попрощатися з Тимчуком до будинку офіцерів прийшли його колеги-парламентаріїв, зокрема голова Верховної Ради Андрій Парубій, представники партії та фракції “Народний фронт”, серед яких – лідер партії Арсеній Яценюк, голова фракції Максим Бурбак, депутати Антон Геращенко, Леонід Ємець, Сергій Висоцький, Павло Пинзеник, Вікторія Сюмар. Також присутні екссекретар РНБО Олександр Турчинов, міністр освіти Лілія Гриневич, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Україна понесла велику втрату, нам його не вистачатиме. “Інформаційний спротив” Тимчука відіграв велику роль в інформаційній війні,

– сказав Парубій.

Поховають Тимчука на його батьківщині – у місті Бердичеві.

Як повідомлялося, 19 червня в Києві загинув один з координаторів і співзасновників групи “Інформаційний спротив”, народний депутат і підполковник запасу Збройних сил України, військовий журналіст Дмитро Тимчук.

У поліції повідомили, що розглядають кілька версій загибелі депутата: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Про те, що Тимчук застрелився під час чищення зброї, повідомив депутат Антон Геращенко.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Політик – родом з російського міста Чита. У жовтні 2014 року Тимчук став народним депутатом України, пройшовши до парламенту у складі партії “Народний фронт”.Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи “Інформаційний спротив”, відомим українським блогером і військовим експертом. Зокрема, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!