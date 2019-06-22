Петиція за скорочення парламенту до 100 осіб набрала 25 тис підписів

Електронна петиція про скорочення кількості депутатів Верховної Ради до 100 осіб набрала більше 25 тисяч голосів.

Про це повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського.

«Для економії коштів та зменшення тягаря для українців, яким є 450 депутатів просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 осіб», — йдеться в петиції.

Збір підписів під цією петицією розпочався 22 травня і вона вже набрала 25 215 голосів.

Так як зібрано необхідну кількість підписів, Зеленський повинен розглянути петицію.