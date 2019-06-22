Ще двом нападникам на відеооператора в Харкові повідомили про підозру

В ході проведення досудового слідства поліцейські встановили 21 та 37-річного чоловіків.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Як з’єднання ясувало слідство, 7 червня двоє харків’ян на території торговельного центру приєдналися до групи інших осіб, які перешкоджали професійній діяльності журналіста. Вони спочатку погрожували відеооператору насильством, потім переслідували, наздогнавши, почали штовхати, а коли чоловік впав на землю, били ногами. Окрім цього, 37-річний чоловік піднявши відеокамеру постраждалого та розбив її.

21-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста), ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінальному кодексу України. 37-річному чоловіку — за ч. 1 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України.