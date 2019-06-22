Компроміс з Путіним загрожує втратою суверенітету: в Україні зробили сумне заяву про війну з Росією

Господар Кремля Володимир Путін вирішив скористатися моментом передачі влади в Україні як можливістю нав’язати нові шаблони.

Так, мотив «пісень про мир» змінився ідеєю «про врегулювання конфлікту на Донбасі», якою намагаються заворить і заретушувати давно зрозумілу аксіому: завершення війни з Росією можливе лише при чіткому рішення Путіна. Нагадаємо, Зеленському дали важливий рада перед першою зустріччю з Путіним, яка може відбутися в Мінську під час відкриття Європейських ігор.

Український военніый експерт Валентин Бадрак в статті для Дзеркала Тижня ” зазначає, що тепер Кремль прагне преференцій від Заходу — і все за рахунок інтересів України. Саме тому на парламентських виборах в Україні Москва сподівається провести в Раду проросійські, реваншистські політсили.

Бадрак застерігає, що Кремль продовжить наполегливі спроби нав’язати Києву безглузді переговори з російськими військово-терористичними угрупованнями на Донбасі, адже для Путіна «ЛНР» і «ДНР» — це механізм ведення системної підривної війни проти України.

«Компроміс з Путіним щодо війни неможливий без втрати частини суверенітету», — попереджає експерт.

Нагадаємо, в ході «прямої лінії» з росіянами 21 червня Путін назвав «повною нісенітницею»давно підтверджені дані про присутність на окупованому Донбасі регулярної російської армії.