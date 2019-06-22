У Білорусь прибула російська військова техніка: фото

На територію Білорусі прибули підрозділи, озброєння і військова техніка Західного військового округу ЗС РФ, за офіційною інформацією – для участі в параді 3 липня в Мінську.

Про це повідомляє “Inform Napalm”.

Як зазначається, перші документальні свідчення масового перекидання підрозділів ЗС РФ до Білорусі надали активісти Руху Солідарності “Разом”, які ввечері 20 червня 2019 р зафіксували в Орші ешелон з російською військовою технікою. Фотофіксацію бронетранспортерів БТР-82А держави-агресора активісти зробили неподалік Оршанського залізничного вокзалу.

Примітно, що Міністерство оборони РБ заявило, що російські військові для участі в параді прибули саме 21 червня, що, очевидно, суперечить представленим вище фактам.

Згідно з повідомленням прес-служби Західного військового округу ЗС РФ і за наявною інформацією про організаційно-штатну структуру і склад Збройних сил РФ для участі в параді в Білорусь перекидаються військовослужбовці зі складу 4-ї Кантеміровської дивізії (в/ч 19612, управління – місто Наро-Фомінськ Московської обл.) і 27-й Севастопольської окремої мотострілкової бригади (в/ч 61899, пункт постійної дислокації – поселення Мосрентген, Москва). Обидва з’єднання входять до складу новоствореної 1-ї танкової армії ЗС РФ.

Для участі в параді в складі піших і механізованих розрахунків повинні перекинути не менше 300 військовослужбовців ЗС РФ.

Крім цього 3 липня 2019 року в небі над Мінськом буде задіяна і авіація Повітряно-космічних військ РФ, імовірно пілотажна група “Беркути” зі складу 344-го торжоцького Центру бойового застосування і перенавчання льотного складу (вертольоти Ка-52) і імовірно 47-го окремого змішаного авіаційного полку (винищувачі-бомбардувальники Су-34). Також в повітряній частині параду заплановано польоти над білоруською столицею російських багатоцільових вертольотів Мі-8 і винищувачів Су-30

На особливу увагу також заслуговує ще одне повідомлення прес-служби Західного військового округу ЗС РФ. За інформацією цього підрозділу по зв’язку з ЗМІ, ще 18 червня військові і бойова техніка ракетної бригади 1-ї танкової армії РФ були завантажені на залізничні платформи і вирушили до Мінська для участі в параді 3 липня.

Йдеться про перекидання в Білорусь оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер” 112-ї ракетної бригади ( /ч 03333, пункт дислокації місто Шуя, Південне містечко, Іванівська область, РФ).

Видання припускає, що російські ракетники під прикриттям участі в параді будуть відпрацьовувати оперативне висунення з точки своєї постійної дислокації в призначений позиційний район в Білорусі, що можна розглядати як певний елемент наступальних дій.

Нагадаємо, 16 червня біля берегів Латвії помітили російський фрегат “Адмірал Касатонов”.

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