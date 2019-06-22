ДСНС: забруднення повітря в Києві в кілька разів перевищило норму

Динаміка забруднення свідчить про значний вплив автомобілів.

Починаючи з 10 червня у повітрі Києва все більше накопичуються шкідливі домішки, особливо діоксид азоту та формальдегід, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Цьому сприяють погодні умови: сухо, спекотно, без опадів і вітру. В результаті ті шари повітря, що ближче до землі, не перемішуються з верхніми шарами.

За даними Обсерваторії Бориса Срезневського, останні кілька днів вміст діоксиду азоту на Бессарабці та Деміївці перевищував середньодобові норми у шість-десять разів.

Зокрема, увечері 20 червня датчики на Деміївській площі показали концентрацію діоксиду азоту 0,40 мг/м³ – це вдвічі перевищує навіть максимально допустиму разову норму.

Найбільшу концентрацію забруднювальних речовин зазвичай спостерігають у п’ятницю. За вихідні забруднення дещо зменшується, а з понеділка знову поступово зростає. Це свідчить про значний вплив автомобілей, зазначають у ДСНС.

До 25 червня на суттєві зміни сподіватися не варто. Покращення очікують в останні дні червня.

Нагадаємо, 11 червня у Києві спостерігали найтеплішу ніч з 1881 року. 14-15 червня було побито рекорди 1924-1927 років.

У червні ініціатива Kyiv Smart City запустила систему моніторингу якості повітря в Києві. Заміри проводять у 10 точках столиці.

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