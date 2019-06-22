5 неточностей серіалу «Чорнобиль» очима американця

Новий серіал HBO «Чорнобиль» показує події і наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 26 квітня 1986 року. Серіал став настільки популярним, що спровокував сплеск туризму в Чорнобилі. І критики, і глядачі, і фахівці високо оцінили серіал, відзначаючи реалістичну атмосферу і скрупульозне дотримання документальним джерелам. Проте деякі неточності в ньому все ж є.

Джим Сміт, професор екологічних наук з Портсмутського університету (Великобританія), координував ряд міжнародних дослідницьких проектів, що стосуються наслідків чорнобильської аварії, та десятки разів відвідував зону відчуження. Він помітив кілька недостовірних моментів в серіалі, які, веростно, допущені, щоб додати твору драматичності.

Аварія вертольота

Драматична сцена, в якій вертоліт падає при спробі пролетіти над реактором — мається на увазі, що із-за інтенсивного випромінювання — ніколи не траплялася. Насправді вертоліт впав вже восени, 2 жовтня 1986 року. Екіпаж виконував обробку даху станції, зачепив лопатями трос крана і звалився на землю. У катастрофі загинули чотири людини.

«Міст смерті»

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Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Непростимо пізня реакція влади означала, що жителі Прип’яті вільно виходили на вулицю після аварії, а деякі навіть йшли на міст над річкою Прип’ять (пізніше прозваний «Містом смерті»), щоб поспостерігати за пожежею. Однак не існує ніяких доказів того, що всі люди на мосту загинули, як і того, що дози опромінення на мосту були настільки небезпечно високими, як це представлено в серіалі.

Променева хвороба в Прип’яті

В середньому жителі Прип’яті отримали дозу радіації близько 30 мілізіверт (мЗв) — приблизно стільки ж, скільки при трьох КТ всього тіла — з-за пізнього попередження про небезпеку. У серіалі є сцена, в якій зображені діти з прип’ятської лікарні, які страждають від променевої хвороби. Насправді експерти підтвердили 134 випадки променевої хвороби серед пожежників та операторів станції, але ні один серед населення Прип’яті.

«Ви сидите поруч з ядерним реактором»

В дуже емоційній сцені ми бачимо вагітну дружину пожежного, яка відвідує свого чоловіка, що страждає від гострої променевої хвороби у московській лікарні номер шість. Це дійсно сталося і було описано в одному з численних інтерв’ю в книзі «Чорнобильська молитва» білоруської журналістки, лауреата Нобелівської премії Світлани Алексієвич.

У серіалі дитина в утробі матері отримав від батька такі високі дози радіації, що згодом помер. Насправді пацієнти не представляли значного радіаційного ризику для персоналу та відвідувачів. Дослідження не знайшли переконливих доказів того, що опромінення впливало на результати вагітності.

Ліквідатори

В кінці серіалу наведено відомості про наслідки аварії. Там говориться, що ніхто не відстежував стан здоров’я сотень тисяч ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Насправді було проведено багато досліджень цієї групи, з метою виявити підвищені ризики (у тому числі — ризики розвитку раку).

За матеріалами Live Science

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