Обкладинку Cosmopolitan з моделлю plus size визнали найкращою за рік

У британській версії журналу Cosmopolitan визнали обкладинку з найповнішою в світі моделлю Тесс Холлідей кращою за рік. Про це сама модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На “переможній” обкладинці Холлідей позує в зеленому атласному боді, посилаючи повітряний поцілунок. Даний номер вийшов в серпні 2018 року.

Last night was such a special night! My @cosmopolitanUK cover won the award for Cover of The Year & it’s still so surreal! Also sorry mom for talking about blow jobs in a room full of journalists 🤷🏻‍♀️🤭 Thank you to everyone that voted! This award is proof that while we might have a long way to go before things truly change, people genuinely care about diversity & creating a space for belonging for everyone. Thank you Farrah, Claire & Hearst for choosing me to be part of such a monumental moment.

Сама модель зізнається, що не могла навіть уявити собі, що таке тіло, як у неї, може виявитися на обкладинці “сексуального та інтелектуального” журналу Cosmopolitan.

Під час церемонії нагородження Холлідей розповіла, що після виходу цього номера журналу вона отримала безліч повідомлень від жінок з усього світу. Вони розповідали, як ця обкладинка змінила їхнє життя.

Під час виходу журналу з Тесс на обкладинці, в виданні модель назвали такою, що “не відповідає вузьким стандартам краси, але є зразком для наслідування”.

