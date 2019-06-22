На Київщині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

На території Київської області до 23 червня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє ДСНС України.

«За прогнозом УкрГідрометцентру, 22-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву та Київській області 22-23 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.», – йдеться у повідомлені.

: poglyad.tv

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