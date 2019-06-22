Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Київщині оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

22.06.2019

На території Київської області до 23 червня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє ДСНС України.

«За прогнозом УкрГідрометцентру, 22-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву та Київській області 22-23 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.», – йдеться у повідомлені.

: poglyad.tv

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Читайте також:   У Пхеньяні відкрилася виставка на честь ювілею перемоги у Сталінградській битві
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *