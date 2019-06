У Британії вирішили продавати дітей Кейт Міддлтон (фото)

Юних спадкоємців британського престолу увіковічнили керамічними статуетками, які привели в жах жителів Великобританії.

Покупці магазину TK Maxx виявили на полицях якусь подобу 37-річної Кейт Міддлтон, принца Джорджа і принцеси Шарлотту. Компанія Royal Doulton випустила керамічні вироби монаршої сім’ї, вартістю 60 футнов стерлінгів. Прообразом стало фото сімейства Кембриджських 2015-го року, на якому герцогиня тримає на руках Шарлотту, а принц Джордж позує поруч з мамою.

Статуетки зазнали жорсткої критики з боку британців. Вони назвали вироби «потворними» і «зовсім не схожими» на юних монархів, повідомляє The Sun.

sometimes TK Maxx out-TK Maxxes itself. £60. arguably the worst thing i’ve ever laid eyes upon pic.twitter.com/5yjoyp4sWJ

