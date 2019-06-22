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«Педофілів — каструвати!» Українці вимагають зупинити полювання на дітей

22.06.2019

Після жорстокого вбивства 11-річної Даші Лук’яненко на Одещині, в Україні активізувалася тема покарання для педофілів. Адже, на жаль, трагедія з дівчинкою – далеко не одиничний випадок.

У Верховній Раді пропонують нарешті ухвалити закон про реєстр сексуальних злочинців, а українці закликають підписати петицію за хімічну кастрацію. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Представився лікарем і заманив на медогляд

Дашу Лук’яненко шукали шість днів, перш ніж з’ясувалося, що 22-річний знайомий її сім’ї Микола Тарасов вбив дівчинку при спробі зґвалтувати.

Поки українці сумували з-за трагедії з Дашею, в Малиновському районі Одеси 64-річний п’яний продавець кіоску поглумився над 13-річною дівчинкою, яка прийшла туди за покупками.

Даша з сестрою

Instagram Даші Лук’яненко

Трохи раніше, на початку червня, у Херсонській області чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку свого знайомого, в якого жив. У Житомирській області в березні 59-річний мешканець гуртожитку затягнув до себе в кімнату 7-річну дівчинку і теж познущався над нею.

 

Буквально днями під Запоріжжям молода мама 1997 року народження повідомила, що її 7-річну доньку зґвалтував молодий співмешканець. Жінка перебувала в лікарні і дізналася про це лише через два дні.

Facebook Кращі люди Одеси

У травні в поліцію Чернігівської області почала надходити інформація про те, що з’явився невідомий, який чіпляється до дітей на вулиці і пропонує їм пройти медогляд. У середу, 19 червня, цей чоловік заманив 10-річну дівчинку в непрацюючу школу, представившись лікарем. Змусив роздягнутися і розглядав її тіло. Педофіла затримали. Ним виявився 51-річний мешканець Чернігова, який вже не раз був засуджений за сексуальні злочини стосовно дітей.

Цей жахливий список можна ще довго продовжувати.

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Також в Україні все частіше поліція затримує ґвалтівників, які використовують маленьких дітей і навіть немовлят для зйомок порно, яке потім продають через інтернет. Часто цим займаються навіть самі батьки.

Приміром, днями у Запоріжжі був затриманий 23-річний чоловік, який ґвалтував свою 3-річну похресницю і все це знімав на камеру мобільного телефону, а потім продавав відео в мережі.

Вимагають реєстру та хімічної кастрації

На сайті Верховної Ради опублікована петиція – люди вимагають прийняття законопроекту №6607, який передбачає створення напівзакритого реєстру людей, які були засуджені за сексуальні злочини стосовно дітей. Також – посилення відповідальності за подібні злочини. І добровільну хімічну кастрациюдля тих, хто вчинив особливо тяжкі сексуальні злочини проти дітей. Цей документ вже охрестили «Законом Даші Лук’яненко».

Instagram Даші Лук’яненко

Втім, законопроект про реєстр педофілів вже давно знаходиться в Раді. Спочатку передбачалося, що реєстри будуть відкритими та доступними всім. Проте пізніше в проект внесли зміни, і тепер пропонують, щоб дані були доступні тільки правоохоронцям, Мін’юсту. За запитом від організацій, що працюють з дітьми, пропонують видавати довідки – помічений у сексуальних злочинах людина, бажаючий влаштуватися на роботу в дитячий заклад.

Закритим реєстру запропонували зробити, оскільки часто педофілами виявляються члени сім’ї. І в результаті приховувати подібний злочин доводиться вже всій рідні, щоб не було проблем у дитини. Крім цього, даними відкритого реєстру можуть скористатися з метою шантажу.

 

Чим можуть допомогти реєстри

У різних країнах по-різному підходять до ступеня доступності таких баз даних. У США, наприклад, такі реєстри відкриті, в них зазначена вся біографія педофіла, адреса та перелік злочинів. Також додається його фото.

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Мало того, чоловік, який отримав термін за педофілію, зобов’язаний все життя попереджати поліцію про зміну свого місця проживання та роботи. Такий закон в Америці прийняли після того, як педофіл-сусід зґвалтував і вбив 7-річну Меган Канки. Закон навіть названий її ім’ям.

У Польщі відкритими є дані про педофілів, які вчинили злочин у відношенні дітей до 15 років. Там вказані їхні дані і розміщені фото. А інформація про злочинців, які ґвалтували підлітків від 15 до 18 років, – прихована, доступ до неї мають поліція, судді, прокурори, керівництво шкіл, садків і дитячих таборів. Подібні бази даних існують у Канаді, Великобританії та Франції.

 

Правда, юристи сумніваються в ефективності такого реєстру в Україні.

«Правоохоронці і так мають можливість отримати дані про людей, які скоїли злочин на сексуальному ґрунті. Навряд чи можна розраховувати на те, що така людина, побачивши свої дані в реєстрі, перестане вчиняти злочин. Тому що насправді його проблема – в голові, реєстром цю хворобу не вилікувати. І знову ж таки, мова йде про поширення персональних даних, якими можуть скористатися і шантажисти. Думаю, що більш ефективний спосіб – це примусове лікування таких людей і посилення покарання», – заявив OBOZREVATEL адвокат Андрій Вареник.

«Педофілію вилікувати неможливо»

Психіатр Анатолій Чуприков вказує, що педофілія – це психічний розлад, який невиліковно. І пропонує застосовувати тільки хірургічну кастрацію.

«Ви повинні зрозуміти, що педофілію вилікувати неможливо. І хімічна кастрація тут не допоможе. Тому що ця ін’єкція діє тільки певний час, потім ця людина знову повертається до свого стану. І знову його потрібно виловити, отримати його добровільну згоду на укол. Я підтримую досвід Чехії. Там застосовують хірургічну кастрацію. Це єдиний вихід, у людини різко падає сексуальний потяг і він не небезпечний», – пояснив OBOZREVATELЧуприков.

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«Половина з них погоджується на цю процедуру, а інша половина продовжує відбувати строк», – говорить Чуприков.

Подібний закон діє і в Німеччині. У цих країнах злочини на сексуальному ґрунті реєструються рідше, ніж, наприклад, у Франції.

 

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