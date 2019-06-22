«Педофілів — каструвати!» Українці вимагають зупинити полювання на дітей

Після жорстокого вбивства 11-річної Даші Лук’яненко на Одещині, в Україні активізувалася тема покарання для педофілів. Адже, на жаль, трагедія з дівчинкою – далеко не одиничний випадок.

У Верховній Раді пропонують нарешті ухвалити закон про реєстр сексуальних злочинців, а українці закликають підписати петицію за хімічну кастрацію. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Представився лікарем і заманив на медогляд

Дашу Лук’яненко шукали шість днів, перш ніж з’ясувалося, що 22-річний знайомий її сім’ї Микола Тарасов вбив дівчинку при спробі зґвалтувати.

Поки українці сумували з-за трагедії з Дашею, в Малиновському районі Одеси 64-річний п’яний продавець кіоску поглумився над 13-річною дівчинкою, яка прийшла туди за покупками.

Даша з сестрою

Instagram Даші Лук’яненко

Трохи раніше, на початку червня, у Херсонській області чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку свого знайомого, в якого жив. У Житомирській області в березні 59-річний мешканець гуртожитку затягнув до себе в кімнату 7-річну дівчинку і теж познущався над нею.

Буквально днями під Запоріжжям молода мама 1997 року народження повідомила, що її 7-річну доньку зґвалтував молодий співмешканець. Жінка перебувала в лікарні і дізналася про це лише через два дні.

Микола Тарасов

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У травні в поліцію Чернігівської області почала надходити інформація про те, що з’явився невідомий, який чіпляється до дітей на вулиці і пропонує їм пройти медогляд. У середу, 19 червня, цей чоловік заманив 10-річну дівчинку в непрацюючу школу, представившись лікарем. Змусив роздягнутися і розглядав її тіло. Педофіла затримали. Ним виявився 51-річний мешканець Чернігова, який вже не раз був засуджений за сексуальні злочини стосовно дітей.

Цей жахливий список можна ще довго продовжувати.

Також в Україні все частіше поліція затримує ґвалтівників, які використовують маленьких дітей і навіть немовлят для зйомок порно, яке потім продають через інтернет. Часто цим займаються навіть самі батьки.

Приміром, днями у Запоріжжі був затриманий 23-річний чоловік, який ґвалтував свою 3-річну похресницю і все це знімав на камеру мобільного телефону, а потім продавав відео в мережі.

В Іванівці, де жила Даша, 21 червня оголосили жалобу

Вимагають реєстру та хімічної кастрації

На сайті Верховної Ради опублікована петиція – люди вимагають прийняття законопроекту №6607, який передбачає створення напівзакритого реєстру людей, які були засуджені за сексуальні злочини стосовно дітей. Також – посилення відповідальності за подібні злочини. І добровільну хімічну кастрациюдля тих, хто вчинив особливо тяжкі сексуальні злочини проти дітей. Цей документ вже охрестили «Законом Даші Лук’яненко».

Даша

Instagram Даші Лук’яненко

Втім, законопроект про реєстр педофілів вже давно знаходиться в Раді. Спочатку передбачалося, що реєстри будуть відкритими та доступними всім. Проте пізніше в проект внесли зміни, і тепер пропонують, щоб дані були доступні тільки правоохоронцям, Мін’юсту. За запитом від організацій, що працюють з дітьми, пропонують видавати довідки – помічений у сексуальних злочинах людина, бажаючий влаштуватися на роботу в дитячий заклад.

Закритим реєстру запропонували зробити, оскільки часто педофілами виявляються члени сім’ї. І в результаті приховувати подібний злочин доводиться вже всій рідні, щоб не було проблем у дитини. Крім цього, даними відкритого реєстру можуть скористатися з метою шантажу.

Чим можуть допомогти реєстри

У різних країнах по-різному підходять до ступеня доступності таких баз даних. У США, наприклад, такі реєстри відкриті, в них зазначена вся біографія педофіла, адреса та перелік злочинів. Також додається його фото.

Мало того, чоловік, який отримав термін за педофілію, зобов’язаний все життя попереджати поліцію про зміну свого місця проживання та роботи. Такий закон в Америці прийняли після того, як педофіл-сусід зґвалтував і вбив 7-річну Меган Канки. Закон навіть названий її ім’ям.

Меган Канки була вбита Джессі Тиммендекасом

У Польщі відкритими є дані про педофілів, які вчинили злочин у відношенні дітей до 15 років. Там вказані їхні дані і розміщені фото. А інформація про злочинців, які ґвалтували підлітків від 15 до 18 років, – прихована, доступ до неї мають поліція, судді, прокурори, керівництво шкіл, садків і дитячих таборів. Подібні бази даних існують у Канаді, Великобританії та Франції.

Правда, юристи сумніваються в ефективності такого реєстру в Україні.

«Правоохоронці і так мають можливість отримати дані про людей, які скоїли злочин на сексуальному ґрунті. Навряд чи можна розраховувати на те, що така людина, побачивши свої дані в реєстрі, перестане вчиняти злочин. Тому що насправді його проблема – в голові, реєстром цю хворобу не вилікувати. І знову ж таки, мова йде про поширення персональних даних, якими можуть скористатися і шантажисти. Думаю, що більш ефективний спосіб – це примусове лікування таких людей і посилення покарання», – заявив OBOZREVATEL адвокат Андрій Вареник.

«Педофілію вилікувати неможливо»

Психіатр Анатолій Чуприков вказує, що педофілія – це психічний розлад, який невиліковно. І пропонує застосовувати тільки хірургічну кастрацію.

«Ви повинні зрозуміти, що педофілію вилікувати неможливо. І хімічна кастрація тут не допоможе. Тому що ця ін’єкція діє тільки певний час, потім ця людина знову повертається до свого стану. І знову його потрібно виловити, отримати його добровільну згоду на укол. Я підтримую досвід Чехії. Там застосовують хірургічну кастрацію. Це єдиний вихід, у людини різко падає сексуальний потяг і він не небезпечний», – пояснив OBOZREVATELЧуприков.

Як розповідає психіатр, в Чехії діє закон, за яким людей, що отримали термін за злочин на сексуальному ґрунті, або пропонують добровільно пройти процедуру хірургічної кастрації, або сидіти у в’язниці до кінця життя.

«Половина з них погоджується на цю процедуру, а інша половина продовжує відбувати строк», – говорить Чуприков.

Подібний закон діє і в Німеччині. У цих країнах злочини на сексуальному ґрунті реєструються рідше, ніж, наприклад, у Франції.