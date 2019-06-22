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Люди вистрибували з вагонів: поблизу Дніпра загорівся електричка

22.06.2019

У Дніпропетровській області рано вранці сталася надзвичайна подія — загорілася електричка, що прямують в Дніпро. У соцмережах пишуть, що пасажири стрибали з вагонів на свій страх і ризик, тоді як автоматична система пожежогасіння не спрацювала.

Очевидці інциденту опублікували фото в Facebook-групі «Таромський Дніпро».

У коментарях користувачі відзначили, що подібні НП давно перестали бути одиничними. Так, місяць тому в регіоні горіла електричка на Кам’янське, тоді ж сталася пожежа в криворізької електричці.

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