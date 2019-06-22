Росія зібралася друкувати на 3D принтері диво-танки: чим лякає агресор

Росія анонсувала, що збирається друкувати на 3D принтері новітній танк Т-90МС.

Як повідомили в прес-службі «Уралвагонзаводу» (УВЗ), Т-90МС – експортна версія. Його вже показували на лютневої оборонній виставці IDEX-2019 в Об’єднаних Арабських Еміратах.

«Цей танк здатний ефективно вести бойові дії як у класичних бойових операціях проти високотехнологічної техніки противника, так і в умовах локальних конфліктів, в яких немає чітко вираженої лінії зіткнення протиборчих сторін і в умовах масового застосування різних протитанкових засобів», – стверджує генеральний директор ВАТ «Уральський конструкторське бюро транспортного машинобудування» (УВЗ) головний конструктор Андрій Терликов.

Т-90МС оснащений нової динамічної захистом 3-го покоління модульного виконання, яка забезпечує високоефективну всеракурсную захист від сучасних протитанкових засобів.

«Танк оснащений потужним турбодизелем, що забезпечує відмінні швидкісні характеристики та маневреність. Параметри роботи двигуна і трансмісії контролює комп’ютеризований комплекс водія», – лякають росіяни.