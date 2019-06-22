Зеленський пропонує штрафувати депутатів за кнопкодавство на понад 50 тисяч

Президент України Володимир Зеленський хоче запровадити кримінальну відповідальність за не персональне голосування народних депутатів, проте карати кнопкодавів глава держави хоче виключно штрафами.

На сайті Верховної Ради з’єднання явився текст законопроекту, який президент вніс у парламент 21 червня.

Цим документом Зеленський хоче запровадити покарання за кнопкодавство у вигляді штрафу — від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, зараз це складає 51-85 тисяч гривень. Розслідувати кримінальні справи проти парламентарів має Державне бюро розслідувань.

Цей законопроект президент визначив як невідкладний для позачергового розгляду Радою.

У пояснювальній записці до документа Зеленський наголошує, що кнопкодавство «суперечить природі закріпленого в Конституції представницького мандату народного депутата», а також несе ризик щодо визнання неконституційними законів, ухвалених з таким порушенням процедури як не персональне голосування.

Наразі президентський законопроект напрямків на розгляд профільного комітету.