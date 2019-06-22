У Києві проходить церемонія прощання з Дмитром Тымчуком

У Києві В Будинку офіцерів починається прощання з народним депутатом Дмитром Тымчуком. Він загинув 19 червня від вогнепального поранення в голову.

Церемонія прощання з Тымчуком розпочнеться о 10 годині. У Будинок офіцерів вже починають сходитися десятки людей, серед яких його колеги з партії «Народний фронт», інші нардепи, політики і звичайні українці.

Зараз у приміщенні тільки сім’я загиблого депутата. Також присутній почесний караул.

Після церемонії прощання тіло нардепа для поховання перевезуть в Бердичів Житомирської області. Там Тимчук провів юність і зараз живуть його батьки.

Нагадаємо, народного депутата від фракції «Народний фронт» і координатора групи «Інформаційне опір» Дмитра Тымчука вранці 19 червня знайшла мертвим у власній квартирі в Києві його дружина. У нього виявили вогнепальне поранення голови.

Загалом поліція розглядає три версії смерті народного депутата, основна з яких – самогубство. За фактом загибелі Тымчука поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».