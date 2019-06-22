«Проституція!» Скрипін влаштував Смешко прочуханку з-за Гордона

Український журналіст Роман Скрипін дорікнув голови партії «Сила і честь» Ігор Смешко в тому, що керівник штабу його політичної сили Дмитро Гордон пропагував «русский мир».

В ході обговорення проблеми інформаційної безпеки Скрипін заявив, що Гордон займався пропагандою «русского мира», запрошуючи в Україну «всю цю сволоту», згадавши Кобзона і Кашпіровського.

За його словами, в дискусіях про проукраїнський напрямку розвитку держави, варто згадати про таких моментах.

«Так ось воно культивувалося все тут!» – додав Скрипін.

Також блогер підкреслив, що діяльність «кращого» на думку Гордона журналіста Шустера не відповідає етикету даної професії.

«Ніфіга він не кращий. Люди потрапляли в студію за гроші. Це називається проституція!» – підкреслив Скрипін.

У коментарях під відео користувачі підтримали позицію українського блогера.

«Скрипін,молодчина,рубає з плеча,тому,що накипіло !» — 100% прав! Lama Ламаш

«Смешко не СБУ-шник, він совковий КДБ-іст.», — PepperGeorge

«Рома, дякую! Я знав, що Смешко — кандон, але воно ще й повне лайно. Політичне!» — Ігор Рудич

«Ведуча 1+1 питає, що робити з інформаційною безпекою????????? Дива нарешті журналістоами, а не повіями. Скрипін молодець!!! 1+1 — здійснює інформаційні злочини. Як і російські канали», — Dima Zinkevych

«Дмитро Гордон майже Робін Гуд просто бере у багатих і показує бідним», — Соня Кун