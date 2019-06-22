Wall Street Journal: у інвесторів зріс попит на українську гривню і єгипетський фунт

Інвестори почали активно купувати такі «екзотичні» валюти, як єгипетський фунт і українська гривня.

Про це пише finance.ua з посиланням на Wall Street Journal.

Це пояснюється тим, що інвестори шукають активи з невеликою кореляцією з світовими ринками на тлі зростаючих побоювань з приводу уповільнення світового зростання і екскалації торговельної війни.

З кінця січня єгипетський фунт виріс по відношенню до долара на 6%, а гривня — на 5%. І Єгипет, і Україна пропонують двозначну прибутковість за своїми борговими зобов’язаннями в національній валюті, тоді як прибутковість по 10-річним цінних паперів Казначества США лише трохи перевищує 2%, а в Японії і країнах Європи вона часто і зовсім негативна.

Оскільки курси цих валют змінюються по причинам, які мають мало спільного з глобальними проблемами, покупці очікують, що вони стануть притулком в періоди ринкового стресу, — пише WSJ.