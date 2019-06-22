В Україні протягом дня зґвалтували щонайменше двох дітей

В Україні вчора, 21 червня, зґвалтували двох неповнолітніх дівчаток.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомивперший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

У Волинській області жінка розказала про зґвалтування 5-річної доньки сусідом. Дитина каталася на велосипеді, а потім поїхала до сусіда, після чого зникла. Коли мати пішла до чоловіка, аби знайті дівчинку, двері його будинку були зачинені.

Після того, як їй ніхто не відчинив, жінка почала кликати на допомогу. Лише після цього сусід відчинив двері. Жінка забігла до будинку та побачила, що дитина плаче, а трусики, що були на ній, одягнені неправильно.

“Увірвавшись до будинку побачила свою доньку, обидві ноги якої були поміщені до однієї клешні трусиків, дитина плакала”, – написавши Аброськін.

Чоловіка 1977 року народження затримали.

Схожий випадок стався у Запоріжжі. Там від дій педофіла постраждала 12-річна дівчинка. Чоловік 1967 року народження накинувся на дитину у під’їзді багатоповерхівки та зґвалтував її. Чоловіка затримали, він раніше відбував покарання за аналогічний злочин.