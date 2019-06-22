Вакарчук розкритикував ідею Зеленського про відновлення Донбасу олігархами

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив про неприпустимість фінансування відновлення постраждалих від бойових дій східних регіонів України олігархами.

Як зазначив він сьогодні в Facebook, це загрожує приватизацією Донбасу обмеженим колом осіб.

«Я повністю поділяю бажання президента Зеленського відновити інфраструктуру Донбасу.

Нам треба повернути людям гідне життя. Будувати дороги, школи, лікарні.

Але можна дозволяти олігархам приватизувати цілий регіон?

До війни Донбас був повністю під контролем олігархів, які не допускали туди інших інвесторів, і в результаті ми втратили частину Донбасу», — йдеться у заяві Вакарчука.

«Не можна дозволяти олігархам виторговувати для себе особливі умови. Треба змусити їх жити за тими ж правилами, що і всі, змусити олігархів чесно платити податки в Україні.

Наповнивши бюджету, держава зможе самостійно вкладатися в розвиток інфраструктури Донбасу та відновлення деоккупированных територій, коли прийде час.

Ми зробимо все від нас залежне, щоб так і сталося», — додав він.

Святослав ВАКАРЧУК