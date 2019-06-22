Від “Слуги народу” в Раду йде топ-менеджер одіозного олігарха

Від партії «Слуга народу» по Дніпропетровському мажоритарному округу на позачергові вибори у Верховну Раду йде менеджер Дмитро Кисилевський, пов’язаний з олігархом Віктором Пінчуком.

Як вказує прес-служба партії, Дмитро Кисилевський йде по 24 округу. Це Індустріальний і Самарський райони Дніпра.

В офіційній біографії зазначено, що кандидат закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Адміністративний менеджмент», а також британську програму Chartered Institute of Public Relations.

Директор з корпоративних відносин служби з корпоративних відносин у торговельній компанії. Очолював волонтерський штаб компанії за допомоги працівникам, мобілізованих до лав Збройних сил України.

Віктор Пінчук