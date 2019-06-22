Політика — куди брудніше, ніж навіть шоу-бізнес: Притула відверто розповів про похід у Раду

Після того, як Сергій Притула заявив про свій намір балотуватися у Верховну Раду від партії Святослава Вакарчука «Голос», на телеведучого, за його словами, обрушилися «тонни бруду», яких не було за 14 років у шоу-бізнесі.

«Коли я виставив своє повідомлення про похід у парламент, то живі люди там писали перших хвилин 40. Далі зайшли дві конкуруючі ботофермы, які зламали людям мозок! Одна строчила тексти, я продався олігарху, а інша — що екс-президенту», — пише Притула на своїй сторінці в соціальних мережах і додає, що боротися з цими «фермами» нереально. За словами телеведучого, йому також нагадали, що сестра його дружини одружена з відомим депутатом-регіоналом, і назвали «прихованим проектом реваншистів».

«Особистий рейтинг Володимира Зеленського такий, що з’явись у списку партії „Слуга народу“ шматок руберойду, зів’яле листя і ростова лялька панди, вони наберуть мінімум 42%. Але біда не в цьому. Колишня гвардія Януковича знову рветься до влади», — зазначив Сергій Притула і додав: «Я з жахом усвідомлюю той факт, що на шостому році війни в Україні з другого місця в парламент може зайти політична сила, яка вилизує пороги Кремля, замість того, щоб покаятися у трун захисників нашої незалежності!»