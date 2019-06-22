Під Сумами стався смертельний конфлікт між депутатами

У Сумській області під час позачергової сесії Верхнесыроватской ОТО помер місцевий депутат Олександр Дем’яненко.

За інформацією видання перед смертю депутата між ним та ще одним присутнім на сесії стався конфлікт. Причина конфлікту — порушення регламенту сесії ОТО-за відсутності її голови Алли Александрової, яку раніше забрала швидка. Жінці вранці стало погано.

Олександр Дем’яненко був батьком колишнього прокурора, власника компанії «LS Group» і президента однойменного місцевого футбольного клубу Геннадія Дем’яненка. Йому було 63 роки.