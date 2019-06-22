В Одесі затримали двох поліцейських, які системно брали хабарі з водіїв напідпитку.

Підозрюваних у посадових злочинах затримували співробітники СБУ, які вважають, що горе-правоохоронці налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від водіїв елітних транспортних засобів за невжиття заходів за водіння в стані алкогольного сп’яніння.

Вартість «послуг» зловмисників залежала безпосередньо від класу автомобіля і становила до тисячі американських доларів в еквіваленті на національну валюту.

На одній з вулиць Одеси їх затримали після отримання ними п’ятнадцяти тисяч гривень хабара від чергового захмелілого «клієнта».

Раніше співробітники СБУ задокументували декілька фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди). Тривають слідчі дії.