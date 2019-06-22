Хворий на рак учасник АТО описав сумну ситуацію з «благодійністю» в Україні

Український військовий Станіслав Антропов, який брав участь в АТО і хворіє на рак, розповів про благодійництво в країні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«За три роки, які я хворію на рак, я зрозумів що треба бути блатним, або треба бути знайомим з «дядьком», щоб тобі допомогли або просто звернули увагу. Фонди, союзи, групи, благодійні організації, 99% це просто гучні назви, сльозливі пости, і постановочні фото, за яким немає і натяку на благодійність», — зазначив Стас.

Він також поділився, що звертався за три роки близько тисячі різних організацій, які позиціонують себе як благодійні. Однак не одна з них, за його словами, не погодилася допомогти йому.

«Я надсилав приблизно однаковий текст — рак, метостазы, цироз, АТО, потрібна допомога. Переважна більшість, приблизно 60%, просто не відповідають, 30% включають переадресацію, ті що займаються АТОвцамы посилають у фонди займаються онкологією, онко фонди так само посилають в АТО спілок. 5% надсилають банальну відписку. 3% обіцяють подумати. 2% співчувають, ведуть діалог, але безрезультатно. Виникає питання, про кого вони пишуть? Кому допомагають? На кого збирають гроші?», — резюмував військовий.

Він також підкреслив, що йому допомагали звичайні люди, не багаті, але також і небайдужі до чужого горя. Саме завдяки їм Станіслав ще живий.

«У мене на головній сторінці є номери карток для збору коштів на лікування. Я знаю, що багатьом це не подобається і вони дивляться на мене як на жебрака. Є такі що заздрять, думають що на карту кидають мільйони, то для вас скажу — за останні два тижні було зібрано 10 гривень!!! Коли мій пост, потрібна допомога, то його прочитає близько 20 осіб, зроблять один або два репоста і поставлять 5 або 6 лайків. Звичайно, не завжди так, якщо пост пише якийсь відомий у Facebook людина, то результати звичайно інші. Але зараз не про це», — зазначив Антропов.

Але головний сенс його посади, уточнив сам військовий, дізнатися, хто ховається за всіма цими групами, фондами, спілками.

«Просто сумно що в нашій Україні, яку ми всі так любимо, онко хвора людина повинен випрошувати лікування. Замість того, що нема за що турбуватися, потрібно написати 20-30 листів в день, треба бути в постійному пошуку. Якщо хочеш жити, треба себе переламати і стати жебраком і блазнем, який танцює перед благодійниками, треба писати оди і постійно дякувати. Треба гордість засунути подалі. Скажу чесно, якби я знав, що це все затягнеться на три роки, а це ще далеко не всі і до одужання ще далеко. Якщо б я знав, що кожен день самопочуття просто ніяке, якщо б я знав, що треба буде пролежати більшу частину свого часу в лікарнях, я б не боровся і не лікувався і не принижувався», — написав Станіслав.