Зеленський: Війна не повинна стати звичним явищем для наступних поколінь

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв війни в Україні і заявив, що війна не повинна стати для наступних поколінь звичним явищем.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Зеленський нагадав про бомбардування Києва 22 червня 1941 року і заявив, що українці повинні пам’ятати подвиг тих, хто захищав нашу країну».

«Друга світова, яка ввірвалася в наш будинок, з тих пір охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Повинні пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить тільки кров, горе і страждання. Повинні робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя», – сказав Володимир Зеленський.

Війна 1941-1945 років забрала десятки мільйонів людських життів. Червона Армія втратила 6,3 млн осіб, які загинули і померли від поранень, 555 тис. людей, померлих від хвороб, загиблих в результаті подій, засуджених до розстрілу (за донесеннями військ, лікувальних установ, військових трибуналів) і 4,5 млн тих, хто потрапив у полон і пропав без вісті. Жертвами німецьких загарбників ставали не тільки військові, але і жінки, діти, хворі та люди похилого віку. Під час війни загинув кожен п’ятий українець.