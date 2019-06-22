Пряма лінія наліво

Мета черговий «прямої лінії» Путіна — створення світлої в цілому картини, в якій є ряд проблем, але вони переборні» («а в загальному все розвивається сприятливо»), і, крім того, вирішення важливих для Кремля іміджевих завдань на найближче майбутнє. Головна форма «спілкування» з президентом — репортажі з місць про досягнення і поодинокі зрежисовані питання. Ось, відповідаючи на запитання про зниження доходів населення, Путін каже, що причини цього — зовнішні шоки і ситуація на ринку наших традиційних експортних товарів, що зараз ситуація виправляється, а в цілому у нас прогрес.

Так, звичайно, є і проблеми: випускники не хочуть працювати в державно-муніципальної медицини, молоді кадри не їдуть, раніше ніхто не вважав, скільки коштує вивезення сміття… Проте кількість корупційних злочинів знижується, федеральні гроші на нацпроекти виділені (просто регіони їх не освоюють).

У результаті створюється враження, що люди згущують фарби, проблеми є, але вони не так крикливі, а з беднеющими вчителями вищої категорії ще треба розібратися, перевірити, чи працюють вони на повну зарплату». Основні послання: «треба потерпіти заради майбутнього» і «потрібно зрозуміти, що є головним для забезпечення проривного розвитку».

Підвищення пенсійного віку, судячи по «лінії», або зовсім не було, або воно нікого більше не хвилює. Зате «індексація страхових пенсій по старості склала 7,05% при інфляції минулого року 4,3%».

Розмова про проблеми малого і середнього бізнесу — в стилі «якщо хтось подекуди у нас деколи», а в цілому інвестиційний клімат поліпшується. Хоча всі знають, що інвестиційний клімат в Росії арктичний і характеризується систематичним використанням не тільки економічних, але і кримінальних статей для боротьби як з конкурентами в бізнесі, так і взагалі з будь-яким неугодним.

А щоб розвіяти ілюзії про пом’якшення режиму, задається питання про посилення репресивного законодавства — про необхідність введення кримінальної відповідальності за «фейк ньюс».

Деякі гострі теми звучать, але профанируются. Питання по «сміттєвої» теми при наявності вкрай актуальною «гарячої точки» на станції Шиес в Архангельській області задає юна instagram-блогер: «Здрастуйте, Володимир Володимирович! Мене звати Катя Адушкина, мені 15 років, я видеоблогер, також захоплююся музикою і танцями. І, як всіх школярів у всьому світі, мене дуже цікавить проблема погіршення екології. Зараз в Росії починають з’являтися точки роздільного збору сміття, але в інтернеті кажуть, що в підсумку все одно все сміття звалюється в одну купу. Як ви будете боротися з цією проблемою і чи є якісь плани щодо її вирішення?» В таких форматах, ясна річ, ніхто відповідей по суті не отримав.

Але головне за ці чотири години було в іншому: Кремль у ході цієї прямої лінії намагався вирішувати свої завдання. Одна з них — пошук потенціалу для перелому настроїв, а також тестування можливості стабілізації і зростання рейтингу президента.

По-перше, Путін явно актуалізував тему 1990-х, до якої звертався кілька разів за час ефіру. Причому торкнувся він цю тему за своєю ініціативою, абсолютно поза контекстом, та ще й з прямої загрози. Мова йде про людей, які «були біля керма в 90-х роках». «За цей час у нас повністю розвалилася соціальна сфера, промисловість, оборонка. Ми втратили оборонку, ми практично розвалили збройні сили, довели країну до громадянської війни, до кровопролиття на Кавказі. І поставили країну на межу втрати суверенітету і розвалу — треба прямо про це сказати… Напевно, якщо ж це відбулося, є такі, які повинні нести за це відповідальність… Це результат їх роботи. Це перше питання, яке я побачив», — сказав Путін.

Тема розплати та помсти конкретним одіозним фігурам з 1990-х, на думку глави держави, має сподобатися «простому народу», що призведе, якщо почнуться справи та процеси, зростання його популярності. Сюжет покарання за 1990-ті як різновид добре відомої теми «ворогів народу» давно був зарезервований на випадок, коли потрібно різко підвищити рейтинг популярності Путіна в умовах відсутності реальних досягнень.

По-друге, президент позиціонував себе як головний і єдиний лідер лівих і крайніх лівих (у Грудініна рахунки за кордоном). І, головне, Путін готовий обговорювати націоналізацію — поки тільки промацуючи грунт, але розмова вже почалася. А відповідаючи на претензії вкрай лівих, президент каже, що у владі «економістів з 90-х ні», а Кудрін «рухається у бік Глазьєва». «Немає і системи 90-х років», — пояснюється Путін.

Покарання за 1990-ті, реанімація теми націоналізації і загравання з вкрай лівими — у цьому Путін шукає ресурси для підвищення рейтингу. В умовах зростаючої бідності населення та неможливості вирішення економічних проблем в Кремлі розраховують таким чином змістити фокус суспільних настроїв.

У резерві є ще питання про мілітаризації інформаційного потоку — «до якої війні готуємося?» Відповідь поки заспокоює. Президент розуміє, що війна лякає людей і що цей інструмент треба залишити на крайній випадок — якщо що-то з іміджем вже зовсім піде не так.

Григорій Явлінський, політик