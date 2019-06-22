На Гавайях разбился самолет: 9 человек погибло

На Гавайях двухмоторный самолет разбился на северном побережье острова Оаху, после чего начался пожар. Погибло 9 человек. Об этом сообщает “ДС” со ссылкой на Hawaii News Now.

Представители департамента аварийных ситуаций Гонолулу подтвердил, что все девять человек, которые находились на борту самолета, погибли. Также начальник пожарной охраны Мануэль Невес уточнил, что самолет был гражданским.

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