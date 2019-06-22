«Прапор не пропустимо!» Путін зухвало відповів Японії щодо Курил

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не має наміру «віддавати» Курильські острови Японії.

Як розповів він в ефірі російського телеканалу, в Кремлі планів відступати з Курив немає, «спускати прапор Росії над Курилами ніхто не буде». Більше того – в розвиток островів Росія буде вкладати суттєві кошти.

Путін також підкреслив, що на території островів Росія планує і далі розвивати інфраструктуру, зокрема і аеропорт. У Москви вже є плани з розвитку Далекого Сходу, в тому числі і Південних Курил.

Відзначимо, раніше в Москві погодилися сісти за повноцінний стіл переговорів з Токіо за умови відмови Японії від претензій на Курильські острови.