«Взяв і вбив. Руками»: вбивця Даші Лук’яненко розповів, як все сталося

Вбивця 11-річної Даші Лук’яненко Микола Тарасов розповів нові подробиці свого страшного злочину.

Відеозапис з визнанням Миколи, а також слідчим експериментом, опублікував відділ комунікації Одеської поліції. На кадрах 22-річний вбивця розповів, що взяв «і просто убив дитину, своїми руками».

«Побачив на базарі. Коли вона йшла з базару, я її завів до хати. Вбив в будинку. Просто взяв і вбив. Руками», – розповів він на камеру.

В описі до відеозапису сказано, що суд врахував зібрані слідством неспростовні докази вини зловмисника і задовольнив клопотання слідчого, обравши йому міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці без права внесення застави.