Кремль назвавши умовою відновлення авіасполучення з Грузією «зникнення загрози для росіян»

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвавши умовою відновлення авіаперевезень в Грузію «зникнення загрози для росіян».

Про це він розповів російським ЗМІ, – передає Радіо Свобода.

«Ситуація у Грузії повинна нормалізуватися, і повинні зникнути будь-які загрози для безпеки наших громадян», – заявивши він.

Як буде оцінюватися відсутність загроз – Пєсков не заявив.

Нагадаємо, 20 червня в Тбілісі близько 7 тисяч людей вийшли на акцію протесту. Вони вимагали відставки голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби безпеки Вахтанга Гомелаурі.

Невдоволення громадськості викликало те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергій Гаврилов сидів у кріслі голови парламенту Грузії, коли виступав на сесії Міжпарламентської асамблеї православ’я. Це також викликало обурення групи парламентаріїв, які зірвали засідання.

Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумовіх куль та водометів силовики завершили операцію з розгону акції протесту. Внаслідок розгону мітингувальників потерпіли 240 людей: 160 учасників акції протесту і 80 поліцейських.

Після масових протестів у Тбілісі голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе подавши у відставку.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який тимчасово забороняє з 8 липня російським авіакомпаніям здійснювати повітряні перевезення росіян з території РФ на територію Грузії. Частина авіакомпаній РФ вже закрила продаж квитків до Грузії.

21 червня десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовій акції протесту біля парламенту Грузії в Тбілісі. Цього разу влада ніяк не відреагувала на мітинг, тому грузинська опозиція вже анонсувала нову акцію 22 червня.