Зеленський не буде блокувати запуск ринку електроенергії в інтересах Коломойського, – Петро Олещук

Політолог Петро Олещук, коментуючи заяви Президента України на зустрічі з представниками українського бізнесу 20 червня, пояснив, що Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що не буде блокувати запуск ринку електроенергії з 1 липня.

Про це політолог повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Зеленський чітко заявив — з запуском 1 липня нового ринку електроенергії «роттердамська» формула втратить свою актуальність. З усіма своїми плюсами і мінусами. Ця теза цікавий з кількох причин. По-перше, це дійсно правда — в умовах нового ринку для формування тарифів ніякі формули застосовуватися не будуть, ціну електроенергії становитимуть попит і пропозицію. По-друге, були осоромлені скептики, які вважають, що Зеленський у будь-якому випадку заблокує введення нового ринку в інтересах Коломойського», — написав Олещук.

На думку політолога, Зеленський вважав за краще виконання Україною міжнародних зобов’язань, одним з яких є введення нової моделі ринку електроенергії, а не захисту інтересів близьких до нього бізнесменів, зокрема Ігоря Коломойського.

«Для Коломойського недопущення ринку електроенергії питання архипринципиальный. Збереження держрегулювання тарифів для промспоживачів дає йому перспективу спецтарифів для енергоємного феросплавного виробництва, як це було в 2012-2014 роках. Коли Зеленський публічно говорить про ринок електроенергії, як про спосіб відходу від формульного ціноутворення, він дає зрозуміти — між інтересами «дружнього бізнесу» та міжнародними зобов’язаннями України він вибирає друге. І це, безумовно, сильний хід», — зазначив Олещук.

Нагадаємо, згідно з прийнятим Верховною Радою Законом України «Про ринку електричної енергії», новий ринок електричної енергії повинен бути введений 1 липня 2019 року. Запуск ринку є зобов’язанням України в рамках імплементації Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС). Запуск ринку є умовою співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і надання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро в поточному році.