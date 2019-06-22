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Зеленського офіційно запросили на марш ЛГБТ. Він поки не відповів

22.06.2019

Президент України Володимир Зеленський ще не відповів на запрошення відвідати Марш рівності, який пройде 23 червня.

Про це розповіла директор “Київпрайду” Руслана Панухник, – передає Укрінформ.

“Ми не отримали жодної відповіді… Ми вважаємо, що час для відповіді ще є, ми дуже хочемо бачити президента на Марші рівності в центрі Києва 23 червня”, – зазначила вона.

За її словами, організатори “Київпрайду” крім відеозвернення направили офіційне запрошення в Адміністрацію президента і його команду.

Панухник додала, що Марш рівності має розпочатися о 10:00 23 червня біля Національної опери.

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